7 مخاطر صحية تهدد مدمني الترامادول.. صرع وجلطات وسكتات دماغية

حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من إدمان الترامادول، مؤكدا أنه يتسبب في الكثير من الأضرار والأمراض، لعل أبرزها الإصابة بنوبات الصرع، وتدمير الجهاز العصبي، والعجز الجنسي لدى الرجال .

التراماول يتسبب في نوبات صرع

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، فيديو يوضح أضرار تناول الترامادول، الذي يستخدم في تسكين الآلام لدى المرضى، مشددا على أن استعماله لدواعي غير طبية يؤدي إلى الإدمان، كما يؤدي إلى الإصابة بنوبات صرع.

أضرار إدمان الترامادول

أشار الصندوق، إلى أن إدمان الترامادول، يصيب المتعاطي بجلطات الدم والسكتات الدماغية وتدمير الجهاز العصبي، كما يسبب عجز جنسي لدى الرجال، بخلاف العديد من الأمراض النفسية، لافتا إلى أن الموظف الذي يثبت تعاطيه وإدمانه للترامادول دون دواعي طبية ومثبتة بروشتة طبية، يتم فصله من الخدمة، لافتا إلى أن الترامادول يحدث تأثيرا على العصب البصري، ما يتسبب في الكثير من حوادث الطرق.

برامج توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة، كما يقدم الخط الساخن للصندوق «16023» كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

وأوضح الصندوق، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 87 ألفا و826 مريض إدمان خلال أول 7 أشهر من عام 2022، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.