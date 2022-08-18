إصابة 5 في مشاجرة بين أبناء عمومة لخلافات المصاهرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص، ما أدى إلى وجود إصابات وجروح قطعية وطعنية، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي، والطرفان أبناء عمومة.

مشاجرة ومصابين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة دار السلام، بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول ضم «يسري م س ا»، 48 سنة، صاحب محل بقالة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، ونجله «جمال ي م س»، 14 سنة، طالب، مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

أما الطرف الثاني فضم «ماجد ب س»، 34 سنة، عامل، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن، و«أرزاق م ع»، 27 سنة، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالوجه، و«سمارة ح م ا»، 39 سنة، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام بسوهاج، الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية.

ضبط طرفي المشاجرة

وضُبط طرفا المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وتبادلا الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الثاني، الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته ما نتج عنه إصابتهم، واتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإحداث ما بهما من إصابات، بسبب خلافات المصاهرة.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.