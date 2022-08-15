إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج.. قطعوا بعض ضرب

أصيب 8 أشخاص في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث اندلع الشجار بسبب مشادة قاد طرفها مسن، انحاز له أبناء عمومته، وشخص آخر، وأبنائه الثلاثة، وأصيبوا جميعا خلال الاشتباكات.

إخطار أمني وبلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، عن وصول بلاغ لقسم شرطة طهطا، من غرفة عمليات النجدة، بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طهطا بدائرة القسم.

طرفي المشاجرة

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، الأول: «جاب الله ع. ف.»، 70 عاما، بالمعاش، و3 من أبنائه هم: «العارف ج. ع. ف.»، 37 عاما، عامل، و«مصطفى ج. ع. ف.»، 27 سنة، عامل، و«محمود ج. ع. ف.»، 33 عاما، عامل، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجاء في الطرف الثاني، «أبو العلا م. أ. ع.» 54 عاما، عامل، وأبنائه الثلاثة، وهم:" ناصر أ. م. أ.»، 29 عاما، عامل، و«عمر أ. م. أ.»، 26 عاما، عامل، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، بالإضافة إلى «حسين أ. م. أ.»، 19 عاما، عامل، مصابا جرح وكدمه أعلى وأسفل العين اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

خلافات الجيرة

تبين من التحريات المبدئية، أن الطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات، فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.