إصابة عاملين في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عاملين في مشاجرة بمركز سوهاج لخلافات الجيرة بينهما، إذ أصاب أحدهما الأخر بسلاح أبيض «كتر»، بينما أصيب الأول بكدمات وسحجات، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «محمد. م. ر. ا»، 18 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج بمحافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني بالظهر، وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال لسؤال المجني عليه

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع المصاب الذي أفاد عقب سؤاله باتهامه لـ «علي. م. ع. م»، 28 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز سوهاج بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر»، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وقد تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «كتر» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة كما اتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، كدمة أسفل العين اليمني وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وذلك لذات السبب، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.