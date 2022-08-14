إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، نشوب مشاجرة طاحنة بين طرفين، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور جرورح قطعية وطعنية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى سوهاج العام.

مشاجرة في سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يفيد بـ حدوث مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «صلاح. أ. ص» 22 سنة، عامل، مصابا بـ«جرح قطعي بفروة الرأس»، و«أحمد ع ف»، 38 سنة، جزار، و«رمضان م أ»، 45 سنة، جزار، وطرف ثان «محمد ف ع»، 45 سنة، عامل، مصابا بـ«جرح طعني بالبطن»، و«علاء ف ع» 19 سنة، عامل، مصابا بـ«اشتباه كسر بعظام الجمجمة»، و«أحمد ف ع»، 48 سنة، عامل، مصاباً بـ«اشتباه ما بعد الأرتجاج» شقيقي الأول، وتم نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى سوهاج العام، الطرفان يقيمان دائرة القسم.

خلافات الجيرة ولهو الأطفال

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث من الطرف الأول سلاح أبيض «سكين»، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.