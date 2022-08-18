تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات.. «هتشوف كل المباريات»

يبحث كثيرون من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، نظرا لأن القناة منذ انطلاقها، نجحت بشكل كبير في الاستحواذ على اهتمام جميع محبي كرة القدم، حيث تعرض كل المباريات المحلية والعالمية، لتحليل أداء اللاعبين والمباريات.

يستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات، في إطار الاهتمام بالجانب الرياضي في الخدمات المقدمة للمتابعين والقراء.

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال الخطوات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات الرياضية على نايل سات

وبالإضافة لقنوات أون تايم سبورت، يشهد القمر الصناعي المصري، العديد من القنوات الرياضية المختلفة ، التي تعرض تحليلات لجميع المباريات المحلية وجاءت على النحو التالي:

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك الجديد

كما يوجد أيضا لقناة الزمالك، تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات، فجاء كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.