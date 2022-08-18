يوسف زيدان: صدور رواية «الوراق.. أمالي العلاء» في غضون شهر

أعلن الدكتور يوسف زيدان، صدور أحدث رواياته بعنوان «الوراق.. أمالي العلاء» عن دار الشروق، قريبًا، مشيرا إلى أنه أبرم الاتفاق مع دار نشر في إيران لترجمة الرواية إلى اللغة الفارسية.

تفاصيل رواية «الوراق.. أمالي العلاء»

وأضاف يوسف زيدان لـ «الوطن»: «انتهيت من كتابة ومراجعة الرواية الأحدث بعنوان: الوراق.. أمالي العلاء، ويجري حاليا العمل عليها في دار الشروق التي تصدرها خلال شهر حسب الاتفاق».

وأوضح «زيدان»: «الرواية تتناول سيرة العلامة أبو الحسن علاء الدين علي، والملقب والمعروف لدينا بابن النفيس، وولد وعاش في القرن الثالث عشر، وابن النفيس طبيب وعالم موسوعي، ويعتبر مكتشف الدورة الدموية الصغرى، له إسهامات متعددة ومهمة في مجال الطب وعاش فترة من حياته في مصر كما دفن بها».

وعن ترجمة الرواية إلى الفارسية قال: «البروفيسير الإيراني حميد رضا مهاجراني، بدأ ترجمة الرواية الجديدة من أصلها باللغة العربية إلى الفارسية، وانتهت دار النشر الفارسية نيلوفر، من مراجعة ترجمته الفارسية لروايتي: حاكم.. جنون ابن الهيثم، وسوف تصدر في إيران قريبًا».

ونوه زيدان إلى أن رواية «الوراق.. أمالي العلاء»، هي روايته الرابعة، التي تُترجم إلى اللغة الفارسية وتُنشر في إيران بترجمة الأستاذ مهاجراني، فضلا عن ترجمات أخرى لأعماله إلى الفارسية، قام بها مترجمون آخرون.

يوسف زيدان

يشار إلى الدكتور يوسف زيدان، مفكر وروائي حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى ما يزيد على 70 كتابًا، متنوعا بين الرواية والكتب الفكرية فضلا عن القصص القصيرة، وكان أحدث أعماله رواية «حاكم.. جنون ابن الهيثم» في عام 2021 عن دار «فاليو بوك».