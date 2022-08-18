الترتيب الصحيح للكليات عند تسجيل الرغبات.. مسؤول بمعمل التنسيق يوضح

قال رفاعي هيكل، مسؤول معمل تسجيل الطلاب رغباتهم بكلية الدراسات والبحوث الإقصائية جامعة القاهرة، إن الترتيب الصحيح للكليات عند اختيار الرغبات، يكون بعد اختيار الكلية التي يرغب الالتحاق بها النظر إلى الموقع الجغرافي في البداية والذي يتكون من ثلاثة نطاقات «أ وب وج»، حسب الإدارة التعليمة التابع لها الطالب، إذ لا يستطيع الدخول إلى مرحلة النطاق «ب»، قبل تسجيل جميع الكليات المتواجدة ضمان النطاق الجغرافي «أ»، وإلا سيظهر على السيستم خطأ بالموقع الجغرافي، يمنع الطالب من تسجيل رغباته حتى تصحيح ذلك الخطأ.

يجب أن يختار الطالب الكلية التي تناسب مهاراته

أضاف «رفاعي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطالب ينبغي أن يحدد الكلية التي تتفق مع شغفه وقدراته قبيل التسجيل على الموقع الرسمي للتنسيق، حتى لا يقع في خطأ اختيار كلية لا يرغب بها، وينتظر حتى فتح باب التحويل وقبول تحويله من عدمه في ذلك التوقيت.

وشدد على أن الطالب يجب أن يختار جميع الكليات المتاحة له في مختلف المواقع الجغرافية، بما فيها الأقاليم، للكلية التي يرغب الانضمام إليها، وخلال السنوات السابقة، كان يأتي بعض الطلاب إليه يشتكون من حصول زملائهم على مجموع أقل، والتحاقهم بالكلية التي يرغبون بها، لافتا إلى أن ذلك من خلال الانضمام إلى إحدى كليات الأقاليم، التي تقبل من مجموع أقل، وبعدها يقوم الطالب بعمل «تقليل اغتراب» ويلتحق بالكلية الواقعة في نطاقه الجغرافي.

يمكن للطالب تعديل رغباته حتي انتهاء مرحلة التنسيق

وأكد أنه يوجد فريق خاص في معامل الكلية، لمساعدة الطلاب على إتمام عمليات التسجيل بنجاح وتفادي الوقوع بأي أخطاء، وبعد إتمام تسجيل الرغبات، يطبع الطالب الرغبات التي أدخلها، ويكون مدونا عليها جميع البيانات من تاريخ التسجيل والكليات التي اختارها، ويمكن الطالب أيضا تعديل رغباته في وقت لاحق، إذا قرر الانضمام إلى كلية أخرى، ويستطيع حفظ نسخة منها على هاتفه، بحيث يستطيع طباعتها في أي وقت لاحق.