المشرف على معامل التنسيق سابقا: «حاسبات ومعلومات» تنافس كليات القمة

قال الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة والمشرف على معامل التنسيق المركزية السابق، إن التخصصات الدراسية توسعت في العالم بشكل كبير، ما أتاح تغيير شكل التعليم العالي في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن القطاع الطبي حصل على نصيب الأسد من الرغبات ولكن الحاسبات والمعلومات أصبحت منافس قوي لكليات القمة في الفترة الأخيرة.

زيادة الإقبال على الحاسبات والمعلومات

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن جزء كثير من الطلاب في شعبة علمي علوم تفضل كلية الحاسبات والمعلومات وسط زيادة الوعي لدى أولياء الأمور من أجل إيجاد فرص أمام أبنائهم في ظل تغيير شكل سوق العمل.

دور الجامعات الأهلية

وأوضح عميد كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة والمشرف على معامل التنسيق المركزية السابق، أن الجامعات الأهلية خففت العبء من على الجامعات الحكومية والخاصة مؤخرًا، متابعًا: «الفترة المقبلة هيتم دراسة الوضع التعليمي بشكل أكثر دارية لاإعادة تقييمه، والجامعات الحكومية في مصر هتفضل صاحبة فضل كبير، وهي اللي خرجت قمم في سنوات فاتت سواء في مصر أو في العالم العربي».

ظهور نتائج تنسيق المرحلة الثانية

وأعلن اليوم الأربعاء وزير التعليم العالي نسب القبول في المرحلة الثانية من الثانوية العامة بعد انتهاء المرحلة الأولى أمس عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة منذ أقل من 10 أيام.