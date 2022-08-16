التعليم العالي: إعلان موعد المرحلة الثانية من التنسيق خلال ساعات

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة ستعلن خلال الساعات المقبلة، عبر مؤتمر صحفي، نتائج المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة، وموعد المرحلة الثانية من التنسيق، والحدود الدنيا للعلمي والأدبي، وأيضا تحديد الحدود الدنيا للتخصصات العلمية في الجامعات الخاصة والأهلية.

حوار مستمر مع «الأعلى للجامعات» والنقابات

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، على قناة «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم، أن هناك حوارا دائما بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والخاصة الأهلية والنقابات المختلفة، مبينا أن الحوار لن ينقطع ومستمر في ظل احتياجات الكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا التي ستكون رسمية خلال ساعات.

ربط سوق العمل بالدراسة الأكاديمية

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه جرى ربط سوق العمل بالمجال الأكاديمي، وجرى إنشاء امتحانات قبول من أجل اختيار المتميزين، مشيرا إلى أن هناك برامج دراسية جديدة تضم تخصصات جديدة في القطاع الهندسي والعلوم الإنسانية وبرامج جديدة في القطاع الصحة وهذه ستكون مناسبة لمستقبل سوق العمل في ظل منظومة التعليم العالي الدقيقة، مطالبا بمراجعة المواقع الإلكترونية للجامعات للتعرف على التخصصات المختلفة للالتحاق بها، متابعا: «في أقسام جديدة لهندسة في الحكومة والخاصة والأهلي، لأن المنظومة التعليمية متطورة وتتوافق مع التغيرات الحادثة باستمرار في سوق العمل».