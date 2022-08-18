أسرار مصرع شاب مهشم الرأس في أكتوبر.. «خاف يتفضح نط من التالت»

«قلت له يستخبى في البلكونة لما طليقي يشوف ابنه ويمشي».. كلمات قالتها صديقة شاب سقط من بلكونة شقتها في الطابق الثالث بأكتوبر، موضحة أنها كانت بصحبة الشاب داخل شقتها، لوجود علاقة صداقة بينهما، ووقت وجوده معها، اتصل بها طليقها، وأخبرها أنه أمام العقار ويرغب في الاطمئنان على نجلهما، فطلبت منه دخول البلكونة، حتى لا يشعر طليقها بوجوده، لكنه سقط عندما اختل توازنه.

علاقة بين سيدة أكتوبر وصديقها في العمل

بحسب اعتراف صديقة الشاب المتوفى عقب سقوطه من شقتها، أنها تعرفت على الشاب منذ عدة أشهر بسبب طبيعة العمل، وأنه كان يحضر إليها في شقتها مرة أسبوعيًا، وتصادف أثناء وجوده معها، حضور طليقها بغرض الاطمئنان على نجلهما، وخلال ذلك كانت ترغب في عدم معرفة زوجها بعلاقتها بصديقها، حتى تتجنب مطالبته بنقل حضانة ابنهما، لكن الأمر لم يمر كما أرادت، وخلال وجود صديقها في البلكونة، سمعت صوت ارتطام قوي على الأرض، تبعه صرخات الجيران.

سقوط شاب من البلكونة كشف علاقته بزميلته

سر سيدة أكتوبر وعلاقتها بصديقها انكشف عقب سقوط الشاب جثة هامدة، بعد أن استقر على رأسه، حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على صديقة الشاب المتوفى وطليقها الذي أنكر علاقته بأي شيء، وأنه حضر فقط من أجل الاطمئنان على نجله فقط، وأنه فوجئ بعدها بسقوط الشاب الذي كان يختبئ في بلكونة الشقة، وأنه لم يدخل الشقة، ولم يحدث بينهما أي نقاش، بل فوجئ بوجود الشاب عندما نزل وشاهد صرخات الجيران.

تشريح جثمان شاب في أكتوبر

قررت جهات التحقيق حجز سيدة أكتوبر وطليقها على ذمة تحريات المباحث، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفى، لبيان أسباب وفاته رسميًا، وتبين من مناظرة جثمانه من قبل النيابة العامة، وجود تهشم في الرأس وإصابات سطحية من آثار ارتطام الجثمان بالأرض.