سقوط شاب أسفل عجلات قطار مطروح وبتر ذراعه.. حاول القفز منه قبل توقفه

سقط شاب، منذ قليل، أسفل عجلات القطار في محطة سكك حديد مدينة مرسي مطروح، ما تسبب في بتر ذراعه خلال محاولة نزوله من القطار فور دخوله المحطة، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية له، بعد نزيف كميات كبيرة من الدماء، وأخطرت شرطة مباحث السكة الحديد اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل مصاب حادث قطار مطروح

ونقلت سيارة الإسعاف مصاب حادث قطار مطروح، اليوم الجمعة، ويدعى إسماعيل محمد إسماعيل عوض، 34 سنة، مصابا ببتر كامل في الذراع اليسرى، وجارٍ استكمال الخدمات الطبية اللازمة له وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، تحت إشراف الدكتور صبري شعبان عصفور مدير مستشفى مطروح العام.

مباحث النقل والمواصلات تعاين الحادث

وانتقلت مباحث النقل والمواصلات في مطروح لمعاينة موقع حادث سقوط شاب أسفل القطار بمحطة السكة الحديد بمرسى مطروح، وجارٍ الفحص ورفع تقرير بملابسات وأسباب وقوع الحادث، وجارٍ إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.