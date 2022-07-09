تفاصيل سقوط شاب من أعلى مسجد بسوهاج: «وقع فوق طفل»

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طفلًا مصابًا بجرح بالرأس، وأحد متطوعي فريق رفقاء الخير الخيري، وهي مبادرة شبابية تطوعية للأعمال الخيرية بمحافظة سوهاج، بعد إصابتها في واقعة سقوط الشاب من أعلى مسجد الزهراء في سوهاج.

إصابة متطوع رفقاء الخير بكسر وكدمات

وأصيب الشاب عضو فريق رفقاء الخير بكدمات وكسور، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وذلك إثر سقوطة من أعلى مسجد الزهراء بمركز سوهاج، في أثناء إلقاء مئات من البالونات على المصلين عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، من أعلى المسجد رفقة مجموعة من أعضاء الفريق.

واختل توازن الشاب، ولم تتحمل واجهة المسجد الخارجية ثقله فسقط وسط المصليين، ليقع على طفل أصيب بجرح بالرأس.

كسر أنف الشاب وجروح بالطفل

أصيب الأهالي بحالة من الفزع في أثناء الاحتفال وأسرعوا للاطمئنان على الطفل والشاب، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وبالفحص الطبي للشاب تبين إصابته بعدة كدمات متفرقة بالجسد، فضلًا عن كسر بالأنف، وأصيب الطفل بجروح سطحية بالرأس تم تقطيبها.

حالة فزع بمحيط الزهراء

وشهد محيط مسجد الزهراء بمحافظة سوهاج حالة من الفزع عقب سقوط شاب من أعلى مسجد الزهراء بمركز ومدينة سوهاج، أثناء إلقاء البالونات على الأطفال، ليسقط على المصلين والمحتفلين، وفي البداية ظن البعض أن البالونات فقط سقطت، ولكن صرخات أصدقائه نشرت حالة من الهلع بين الجميع.

نشر البهجة بالعيد

يذكر أن فريق رفقاء الخير، هو فريق خيرى تطوعي من أعماله توزيع البالونات والحلوى على الأطفال و المصلين في كل عيد بمحيط مركز ومدينة سوهاج.