إصابة شاب سقط أثناء إلقاء بالونات على المصلين من أعلى مسجد بسوهاج

أصيب أحد شباب مبادرة «رفقاء الخير»، بعد سقوطه من أعلى مسجد الزهراء، أحد أكبر مساجد مدينة سوهاج، أثناء إلقاء بالونات العيد في محاولة لنشر البهجة بين المصلين والأطفال.

سقوط شاب من سطح المسجد

وجرى نقل المصاب للمستشفى لإسعافه، بعد إصابته بسحجات وكدمات مُتفرقة بالجسم.

وقال شهود عيان إن سطح المسجد لم يتحمل الشاب أثناء وقوفه فسقط من أعلى، وعلى الفور هرول الأهالي نحوه وتواصلوا مع مرفق الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وكان فريق المبادرة صعد إلى سطح مسجد الزهراء بمركز ومدينة سوهاج لإلقاء البالونات على المصلين كعادة كل عيد، فضلًا عن توزيع هدايا وعيديات وحلوى على الأطفال.

سقوط طفل من شرفة الدور الثالث بمنزله

وفي سياق منفصل، سقط طفل ذو ثلاث سنوات من سرفة الطابق الثالث من مزله بمركز ومدينة سوهاج وقد تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه.

وأفاد والده بأن نجله سقط من شرفة الطابق الثالث أثناء لهوه، حيث فوجئ وأسرته بصوت ارتطام ليتبين أنه نجله، فأسرع واسرته لنقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة.