التعليم العالي: إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف «شنغهاي الصيني» لعام 2022

استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني العام «ARWU»، للعام 2022، مقارنة بإدراج ست جامعات العام الماضي 2021.

قائمة الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغهاي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن قائمة الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغهاي شهدت تقدمًا لهذا العام، بزيادة جامعة عن العام الماضي، حيث تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وجاءت في الترتيب «301-400»، عالميًّا، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضي، تليها جامعة الإسكندرية في المركز «501-600»، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضي، ثم جامعة المنصورة في المركز «601-700»، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضي، ثم جامعة عين شمس في المركز «701-800»، وجامعة الأزهر في المركز «801-900»، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضي، وجامعة الزقازيق في المركز «801-900»، وجامعة كفر الشيخ في المركز «901-1000»، والتي أُدرجت لأول مرة هذا العام.

جامعة القاهرة في المركز الأول بمؤشر أداء الخريجين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جامعة القاهرة حصدت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مؤشر أداء الخريجين، بنقاط قدرها 17.7 نقطة، تليها جامعة الإسكندرية بنقاط 11.9 نقطة، كما حصلت كل من جامعات الإسكندرية، والمنصورة، وكفر الشيخ على 6.8 نقاط في مؤشر أداء الباحثين الأعلى استشهادًا، لافتًا إلى إدراج 6 أعضاء هيئة تدريس في قائمة علماء العالم الأكثر استشهادًا في عام 2021 من جامعات المنصورة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسكندرية، وقناة السويس، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث.

وأوضح أن جامعة عين شمس حصدت المركز الأول بنقاط 3.8 في مؤشر النشر بالمجلتين المرموقتين Nature & Science ، تليها جامعة القاهرة بنقاط 3.2، ثم جامعة الإسكندرية بنقاط 2.5، والمنصورة والأزهر بنقطتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فيما يخص مؤشر النشر العلمي حصدت جامعة القاهرة المركز الأول محليًّا بنقاط 42.5، ثم جامعة المنصورة 32.8، وجامعة عين شمس 32 نقطة، ثم جامعة الإسكندرية 30.8 نقطة، وجامعة الأزهر 30.5 نقطة، وجامعة الزقازيق 30.3 نقطة، وأخيرًا جامعة كفر الشيخ 22.2 نقطة.

ولفت إلى أن مؤشر الأداء الأخير بالتصنيف وهو «الأداء الأكاديمي للفرد بالجامعة»، شهد تصدر جامعة القاهرة لهذا المؤشر، بعدد نقاط بلغ 18.5 نقطة، ثم جامعة المنصورة 14 نقطة، تليها جامعة الإسكندرية 13.7 نقطة، ثم جامعة عين شمس 13.4 نقطة، وجامعة الأزهر 12.7 نقطة، وجامعة الزقازيق 12.6 نقطة، وجامعة كفر الشيخ 9.7 نقاط.

التدريب على النشر الدولي

وأكد المُتحدث الرسمي أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها، الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.