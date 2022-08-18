إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق بالجامعات

بدأت اليوم الخميس 19 أغسطس 2022 تنسيق المرحلة الثانية للجامعات لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وذلك بمقر كلية الدراسات العليا للبحوث الإقصائية وسط إقبال شديد من الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم بجامعة القاهرة، وصل إلى 280 طالبا وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم حتى هذه اللحظة، بحسب تصريحات الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات والبحوث الإقصائية جامعة القاهرة.

إقبال كثيف

وأضاف «خاطر» لـ«الوطن»، أن الإقبال الكثيف من طلاب الثانوية العامة يعود إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني يكون عدد الطلاب فيه أقل، وكل طالب قد استلم شهادة نتيجة الثانوية العامة 2022 من المدرسة الخاصة به واستمع إلى نصائح باقي الطلاب الذين التحقوا بالمرحلة الأولى وكل طالب بالمرحلة الثانية يكون أكثر معرفة بطلاب المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هناك عدد قليل من الكليات المتوفرة بها عكس المرحلة الأولى ويشعر الطالب وولي أمره برغبة الاطمئنان إلى الكلية التي سيلتحق بها موضحاً «كل واحد عايز يلحق الكلية المتبقية».

وتابع: يجب على طالب الثانوية العامة الالتحاق بالكلية التي تناسب قدراته وإمكانياته وتتفق مع شغفه حتى يستطيع أن يظهر إمكانياته بها ويواكب سوق العمل المتغير، وأن يكتب في التنسيق الخاص به إلكترونياً جميع الكليات المتاحة للكلية مترادفات الراغب بها حتى الأقاليم ويمكنه بعد ذلك «تقليل الاغتراب»، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

إجراءات احترازية مشددة

وأكد أن الكلية توقعت الإقبال الكثيف لطلاب الثانوية العامة للتسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني لافتاً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بوجود مسافات متباعدة بين الطلاب وارتداء الكمامات الطبية وأن معامل الحاسوب الموجودة بالكلية تسمح بدخول 25 طالبا فقط في حين أن المعمل الواحد يستوعب 50 طالبا.

وفريق كامل من المختصين

وأوضح أن الكلية يوجد بها 4 معامل للحاسب الآلي بطاقة استيعابية 100 جهاز بكفاءة عالية وتعمل منذ صباح اليوم حتى مساء اليوم لاستقبال جميع الطلاب، وأن الكلية تتميز بوجود قسم «علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات» وهما من أفضل الأقسام العلمية المختصة بأجهزة الكمبيوتر في مصر وهو ما يتيح للطلاب وجود فريق كامل على أعلى مستويا لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022. بحسب قوله.