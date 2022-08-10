جامعة حلوان تجهز 5 معامل لتقديم خدمة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية

تستعد جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 5 معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2022-2023.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان له، أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي «المركزي بالجامعة، كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التربية الموسيقية، كلية الفنون الجميلة».

معامل التنسيق مزودة بالأجهزة

أضاف «رفاعي»، أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى للتنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، كما سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على أرواح وصحة وسلامة الطلاب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى.. غدا

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، لإجمالي عدد الطلاب 117758، بدءًا من غدا الموافق الخميس 11 أغسطس 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 15 من نفس الشهر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى.