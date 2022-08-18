عواصف رعدية بفرنسا تقتل 3 أشخاص.. سرعتها 220 كيلومترا في الساعة «فيديو»

أعلنت فرنسا، اليوم، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 بجروح جراء عواصف رعدية شديدة ضربت جزيرة كورسيكا الفرنسية، كما انقطعت الكهرباء في ولاية لوار والعين بجنوب البلاد، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

العواصف في فرنسا تأتي بعد جفاف طويل

قال المتحدث باسم المحافظة، إن الشخص الذي لقي مصرعه كان في أرض تخييم في جزيرة البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت العواصف تتحرك بسرعة تزيد عن 220 كيلومترا في الساعة «136 ميلا في الساعة».

كورسيكا مركز لمنطقة الضغط المنخفض الإقليمية

وأصبحت كورسيكا مركزًا لمنطقة الضغط المنخفض الإقليمية التي تتميز بالعواصف الشديدة والبرد والأمطار الغزيرة، حيث ضربت العواصف فرنسا بعد جفاف طويل.

وأظهر مقاطع فيديو انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس في مرسيليا، غمر شوارع وجداول المياه علي سلالم المدينة الساحلية.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.