مصر تشارك بمعرض سياحي عالمي في فرنسا الشهر المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة بمعرض «توب ريزا»، المزمع إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر المقبل وذلك بجناح مساحته 118 متر مربع من أجل زيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

2750 يورو قيمة مشاركة الفنادق بالجناح المصري بالمعرض

وقال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قيمة اشتراك الفنادق بالجناح المصري المشارك بمعرض «iftm top resa»، المقرر عقده بباريس الشهر المقبل هو 2750 يورو تسدد نقدا أو باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 129 لعام 2022 الذي تم تعميمه على كافة الفنادق، أنه حال الرغبة في الاشتراك يرجى سرعة سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الاشتراك سيكون بأولوية الحجز نظرا لأن الأماكن محدودة.

مصر تشارك في أكبر المعارض السياحية بلندن

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة في أحد أكبر المعارض السياحية في العالم وهو معرض لندن السياحي wtm، والذي سيقام في لندن خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل بجناح مساحته 630 مترًا مربعًا بنظام دور علوي.

ومن جهتها قالت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري في المعرض هو 2750 يورو تسدد نقدا أو باسم غرفة الفنادق المصرية.

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية خلال المنشور الدوري رقم 128 لعام 2022 والذي تم تعميمه على كافة الفنادق، أنه حال الرغبة في الاشتراك يرجى سرعة سداد القيمة المطلوبة حيث أن الاشتراك سيكون بأولوية الحجز نظرا لأن الأماكن محدودة.