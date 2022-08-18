تعديل مواعيد ضخ المياه وخط سيرفيس جديد بمدينة الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان لها، اليوم الخميس، تعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق بمدينة الغردقة.

وذكرت الشركة مواعيد الضخ الجديدة والمناطق كالتالي:

- الاثنين والخميس.. مناطق أبو العباس والمدارس والتدريب والهضبة وشيري وستار فيش.

- الجمعة والثلاثاء.. مناطق الحجاز والنجدة وأبو جميعة والروضة والشيخ شحات وشارع السلام.

- السبت والأربعاء.. مناطق الكهف والمشروعات والسنتر الليبي َومساكن العلام وأبو عشرة والألف وحدة والمدينة الجامعية.

خط سيرفيس جديد بمدينة الغردقة

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، توفير خط سرفيس جديد لمنطقة الحرفيين ومجمع المصانع، على أن يحمل رقم 10، ويكون باللون الكحلي، ويبدأ خط سيره من موقف السرفيس بنهاية شارع المصالح ثم شارع الحجاز ثم النجدة ثم المنطقة الصناعية، ثم العودة من نفس الاتجاه، ويعمل على هذا الخط 6 سيارات.

تداول 21 ألف طن و610 شاحنات بمواني البحر الأحمر

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و610 شاحنات، و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 13500 طن بضائع، و300 شاحنة، و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و310 شاحنة، و45 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم لاستقبال السفينة «TULIP-M» بحمولة 10000 طن كبريت قادمة من السعودية، وكذلك السفينتين «بوسيدن اكسبريس» و«الحرية 2»، فيما تغادر السفينة «أمل».