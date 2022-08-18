رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022.. مفتوح الآن لطلاب الثانوية العامة

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من اليوم الخميس، طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة، بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعب العلمية (علوم ورياضة)، و238 درجة فأكثر للشعبة الأدبية، ويستمر الموقع في استقبال في استقبال الطلبات لمدة 5 أيام، من خلال تسجيل البيانات عبر رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، كاشفا الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية، منوها إلى أن عدد الطلاب في هذه المرحلة 269.202 طالبا، للقسم الأدبي والعلمي.

وقال الوزير، إن الكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثانية، يبلغ 426 كلية للأدبي، 1032 كلية للعلمي (علوم ورياضة)، لافتا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيا عبر رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني

- فتح رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022 من هــــــنـــا.

- اختيار تسجيل الرغبات.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- كتابة الرغبات بتأنٍ، علما بأنه يتاح للطالب تسجيل 75 رغبة، طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- يمكن تعديل الرغبات من قبل الطالب عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على موقع التنسيق، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

الكليات المتاحة لطلاب الأدبي

1- كليات التربية.

2- كليات الآداب (انتظام وانتساب).

3- كليات الحقوق (انتظام وانتساب).

4- كليات السياحة والفنادق.

5- كليات الخدمة الاجتماعية.

الكليات المتاحة لشعبة العلمي علوم

1- كليات الطب البيطري.

2- كليات ومعاهد التمريض.

3- كليات العلوم.

4- كليات الزراعة.

5- الجامعات التكنولوجية.

6- كليات الحاسبات والمعلومات.

7-كليات الذكاء الاصطناعي.

8- كلية الاقتصاد والعوم السياسية.

9- كليات الألسن.

10- كلية الآثار.

11- كليات الإعلام.

وباقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة

1- كليات الذكاء الاصنطاعي.

2- كليات التخطيط العمراني.

3-كليات الفنون الجميلة - عمارة.

4- الجامعات التكنولوجية.

5- كلية الاقتصاد والعلوم الساسية.

6- كليات الألسن.

7- كليات الإعلام.

8- كليات الآثار.

9- كليات الفنون التطبيقية.

وباقي الكليات النظرية.