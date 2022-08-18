الجامعات تبدأ في استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، اليوم، بالمحافظات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 لتسجيل الرغبات وسط إجراءات إحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تشهد معامل التنسيق منذ صباح اليوم إقبالا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات الحكومية

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، حيث جاءت العلمية «علوم ورياضة» بحد أدنى 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، وبالنسبة للشعبة الأدبية فجاءت 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5%، حيث أنه من المقرر أن يستمر العمل بالتسجيل لرغبات المرحلة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات 2022

ومن ناحية أخرى، أنهت كل الجامعات الاستعدادات لأعمال التنسيق من خلال تحديث كل أجهزة الحاسب الآلي وتوفير الطابعات والاستراحات لأولياء الأمور والطلاب، والدخول للمعامل بأسبقية الحضور وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل حاليا بكفاءة لاستقبال رغبات الطلاب للشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثانية منذ انطلاقها صباح اليوم، مؤكداً أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال عدد أيام المرحلة، وأن هناك استعدادات تامة بكل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات لاستقبال أكبر عدد من الطلاب الراغبين في التسجل، وفقا للحدود الدنيا.

وناشد المصدر خلال حديثه مع الطون، الطلاب بضرورة كتابة كل الرغبات لتنسيق الجامعات لكل تخصص مع ضرورة عدم إفشاء الرقم السري لأي شخص.