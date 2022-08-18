أعلن الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2022، وقبل ساعات تنسيق المرحلة الثانية غدا، بدأ البحث عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة سوهاج.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي جامعة سوهاج

وجاءت القائمة الكاملة للأماكن الخالية بتنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي جامعة سوهاج كالتالي:

ـ كلية التربية النوعية جامعة سوهاج

ـ كلية التربية النوعية فنية جامعة سوهاج

ـ كلية التربية الرياضة بنين جامعة سوهاج

ـ كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة سوهاج

ـ كلية الآداب جامعة سوهاج

ـ كلية الآداب انتساب موجه جامعة سوهاج

ـ كلية الحقوق انتساب موجه سوهاج

- تربية طفولة جامعة سوهاج

ـ كلية التجارة انتساب موجه جامعة سوهاج

ـ المعهد العالي للخدمة اجتماعية سوهاج

ـ المعهد العالي للعلوم الإدارية سوهاج تربية نوعية موسيقية بسوهاج

ـ المعهد الفني التجاري بسوهاج

المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، ومنها جامعة سوهاج، غداً الخميس، بحد أدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية، وتستوعب هذه المرحلة 269202 طالباً.

بينما ينشغل الكثير من مواطني محافظة سوهاج معرفة تاريخ جامعة سوهاج، و«الوطن» تعرض تاريخ الجامعة، وعدد الكليات والتي جاءت كالتالي: إنشاء أول كلية بجامعة سوهاج وهي كلية التربية سنة 1971 وكانت في ذلك الوقت تابعة إلى جامعة أسيوط، ثم إلى جامعة جنوب الوادي، ثم توالى إنشاء الكليات حتى صار عددها اليوم 10 كليات هي:-

ـ كلية الطب

ـ كلية العلوم

ـ كلية التربية

ـ كلية الآداب

ـ كلية التجارة

ـ كلية الزراعة

ـ وجميع هذه الكليات كانت موجودة قبل انفصال جامعة سوهاج

بينما بعد انفصال جامعة سوهاج تم إنشاء كليات:

التمريض

كلية التعليم الصناعي

كلية الطب البيطري

كلية التمريض