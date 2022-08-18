التحالف الوطني يطلق المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع (صور)

انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم، وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية.

مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع

وأعلن التحالف الوطني، في بيان اليوم، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان وجامعة الزقازيق، حيث تم تسليم عدد ٨٩ جهاز كمبيوتر محمول( لاب توب) لذوى الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم ذوى الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقيه.

وأشار البيان إلى أن جاء ذلك بحضور كلا من: الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، وعبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وسيد رجب مدير فرع الاورمان بالشرقيه.

مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية تهدف لدعم طلبة الظروف الخاصة

وأوضح البيان أن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية تهدف لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا خاصة، وتعد هذه المبادرة تأكيدا على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم اللازم

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