التحالف الوطني: 15 ألف جنيه لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ودعم شهري للمتضررين

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صرف دعم نقدي قيمته 15 ألف جنيه لكل أسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وذلك عن طريق جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، بهدف مؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.

ضحايا حادث كنيسة إمبابة

كما حصرت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة لمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني، أسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر والتي تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر، يوزع متطوعو مؤسسة صناع الحياة كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياه على المواطنين وفرق الأمن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات.

مؤسسة أهل مصر

وفي سياق متصل، تضع (مؤسسة اهل مصر) عضو التحالف الوطني خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الإخلاء الآمن في حال وقوع حريق أو أي كوارث طبيعية، على أن يتم البدء في تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الإرشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف وباستخدام شباب المتطوعين لتفادي حدوث خسائر جسيمة في الأرواح في حال وقوع مثل هذا الحوادث.

إعادة إعمار الكنيسة

ويبحث التحالف الآن مع «بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان» آلية المساهمة في جهود إعادة اعمار الكنيسة والمنطقة المتضررة حولها .