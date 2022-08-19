حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يهتم مولود برج الأسد بالحياة العملية بشكل كبير، إذ أنه يتمتع بالحيوية البالغة ويميل إلى الانشغال الدائم، كما أنه لديه شخصية طموحة ومبدعة بشكل كبير، ويبذل مولود هذا البرج قصارى جهده حتى يستطيع الوصول إلى أعلى المناصب، ويساعده على ذلك شخصيته القيادية، التي تحرص على أن تكون المسيطرة على الأشخاص المحيطين به والمقربين منه.

ويتميز مولود برج الأسد أيضا بأنه صديق مخلص ومحب لجميع الأشخاص الميحيطن به، ولا يترك أحدًا منهم في محنة دون أن يحاول حل جميع مشكلاتهم، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به.

وترصد«الوطن»، خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قد تمنحك الأفلاك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك.

برج الأسد في الحب

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بدون حب على الإطلاق، ما يدفعه إلى البحث بشكل مستمر حتى يستطيع إيجاد الشخص المناسب له.