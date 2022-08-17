حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

ترتفع الأنا لدى مواليد برج الأسد بشكل مبالغ تصل لحد الغرور، فهو لا يقبل النقد أو يتقبله، بل يتفاخر دائما بما يستطيع إنجازه وتحقيقه، ومع ذلك فهو رقيق وعطوف لشريك حياته، يؤمن بالرومانسية والأجواء الشاعرية حتى إذا لم يعترف بهذا بشكل مباشر.

وفيما يلي، تنشر بوابة الوطن ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الأسد بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن معاكسة القمر قد تصيب مولود برج الأسد بالعصبية والغضب.. حاول أن تقاوم!

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج: الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.