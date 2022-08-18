ضبط هاربين من تنفيذ 169 حكما وتسديد 5.5 مليون جنيه غرامات مباني

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وجود إحدى السيدات «شريكة بإحدى الشركات»، ومقيمة بدائرة القسم، مطلوبة لتنفيذ 169 حكم حبس «شيك - نصب» بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية.

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها، بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام بقضايا مباني، بغرامات مالية مستحقة بلغت 5,593,969 مليون جنيه، حال تردده على المنطقة محل سكنه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.