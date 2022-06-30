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ضبط هارب من 78 سنة سجن في البحيرة

كتب:

محمد بركات
01:35 م | الخميس 30 يونيو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبط قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 29 حكما قضائيا: 3 جنايات، 22 جزئي، و4 مستأنف.

الاتهامات الموجهة في القضية

وأوضح بيان عن الوزارة الداخلية، أنّ القضايا المتهم فيها، هي: استعمال القوة، وسرقة بالإكراه، والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من 78 سنة، وكفالات مالية، حال وجوده بمسكنه، وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية.

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