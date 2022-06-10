ضبط مقاول هارب من غرامات بـ 42 مليون جنيه في حملة أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام غرامات بإجمالى 42 مليون جنيه، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول، مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام غرامات بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 42 مليون جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة موسعة على قرى طوخ

كما شن قطاع الامن العام حملة أمنية موسعة بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وقام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

14 قطعة سلاح

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض وضبط 17 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، كما تنفيذ 7252 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.