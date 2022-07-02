ضبط 1523 قضية تموينية و106 مخدرات.. والقبض على هارب من 67 سنة سجنا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط (1523) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (3 أطنان أرز أبيض) ، (407) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (30.620 طن دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام – أسماك – 155 عبوة سجائر) ، وكذا (623) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم تصرف - تجميع – 147 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 155 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 77 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 77 قضية توقف عن الإنتاج – 153 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6.200 طن دقيق بلدي مدعم) ، وكذا (3) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (263 كيلوجرام سكر- زيت مدعم).. حيث بلغ إجمالي المضبوطات (34.883 طن – 155 عبوة سجائر).. كان أبرزها الآتي:

ضبط (11.05 طن أرز أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (10.41 طن أرز أبيض – سكر حر – مكرونة - زيت طعام – دقيق أبيض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5.66 طن أرز أبيض – مكرونة – دقيق أبيض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2 طن أرز أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5200 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السجائر) بمحافظة الجيزة.

ضبط (7.5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني لعدم بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية ، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (7 أطنان أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج.

التلاعب في منظومة توريد وتداول القمح

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضايا بمضبوطات بلغت (3.050 طن أقماح محلية) أبرزها:

ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الشرقية لتجميعه كمية قدرها (2.5 طن أقماح محلية) محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (7) قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ(26) طن أقماح محلية.

متابعة المحلات

في إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (201 قطعة 27 قطعة صوتية – 103 قطع ضوئية – 71 ملصقا).

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن أسماك مملحة كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية أسماك مملحة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للإستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن على (1.750 طن أسماك وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال حماية الثروة الزراعية، الطب البيطري: ضبط عدد (5) قضايا (5 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (55 كيلو لحوم الذبح والتجهيز خارج المجزر – 36 كيلوجرام دهون بدون بيانات – 2 كيلو جرام سجق بدون بيانات).

في مجال حماية البيئة، المواد الغذائية: ضبط عدد (7) قضايا (مصنعين لتجهيز الوجبات مرخص – غير مرخص بنطاق مديرية أمن القاهرة) بمضبوطات بلغت (2.800 طن أسماك متنوعة بدون بيانات – 20 طن مصنعات لحوم ودواجن بدون بيانات)

في مجال منافع الري والصرف، ضبط عدد (10) قضايا تعديات على منافع الري والصرف (رسو مخالف – مواسير صرف) بالمخالفة لقانون الري والصرف بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – المنوفية).

في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية، ضبط عدد (45) قضية (إلقاء مخلفات الصرف الصحي) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المجاري المائية بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – المنوفية).

مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2949) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13210) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (123) قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (103) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

ضبط 49 قطعة سلاح و106 مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 49 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهم).. وذلك على النحو التالي:

(3) بنادق آلية.

(11) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(32) فرد محلي.

(35) طلقة مختلفة الأعيرة.

(140) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (53344) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(172) حكم جناية.

(17622) حكم حبس جزئي.

(3442) حكم حبس مستأنف.

(24935) حكم غرامة.

(7173) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (106) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8.555 كيلوجرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3.640 كيلوجرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (3.500 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2.729 كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (647 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (528 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (350 جراما).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (65 جراما).

عدد (2986) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (284) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25875) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

ضبط 14998 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14998) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(3295) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(150) مخالفة السير بدون تراخيص.

(13) دراجات نارية مخالفة.

(20) مخالفة شروط التراخيص.

(12) مخالفات موقف عشوائي.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية .

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1399) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (237) حكم قضائي متنوع.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (8) قضايا.

ضبط شخص محكوم عليه بـ67 سنة سجنا

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) مطلوب التنفيذ عليه في عدد (37) حكما قضائيا جزئيا ومستأنفا في قضايا تبديد والمقضي فيها بالحبس بمدد بلغت (67 سنة و4 شهور)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل حملاتها المكثفة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوي الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (42) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (46) متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (17.600 كيلوجرام)

كمية من مخدر البانجو وزنت (4 كيلوجرامات).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2.360 كيلوجرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (315 جراما).

كمية من مخدر الآيس الشابو وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

عدد (3219) قرص مخدر لعقار الترامادول.

عدد (420) قرصا و(5) أمبولات مؤثرة.

عدد (126) قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون.

تنفيذ (24) حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة – خزينة طبنجة – 5 طلقات خرز – 3 ميزان – 45 هاتف محمول – سيارة – 3 دراجات نارية – 11 قطعة سلاح أبيض).

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجاري إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

ضبط أكثر من 3 كيلو جرام من مخدر الفودو بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، إشتبهت في إحدي السيارت وبفحص مستقليها أمكن ضبط (سائق ، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) ، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 3.500 كيلو جرام– مبلغ مالي – هاتف محمول ).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته مواد وأقراص مخدرة بقصد الإتجار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (2913 قرص مخدر – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وزارة الداخلية تواصل جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر .. فقد واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر - المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (10230) بطاقة رقم قومي وعدد (29980) مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إلىها ، بالإضافة إلى الدفع بقافلة بمحافظة سوهاج (بمركز دار السلام).. إعتباراً من يوم 2/7/2022.

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

8 حالات إنسانية

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (8) حالات إنسانية من المرضي وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأمورية عاجلة تلبية لالتماس (إحدى جمعيات رعاية المُسنين) لتجديد بطاقة الرقم القومي لأحد نزلاء الجمعية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له .

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.