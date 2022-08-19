حظك اليوم برج الميزان الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز رجل برج الميزان بأنه يتمتع باتزان كبير في جميع جوانب حياته العاطفية والعقلية والجسدية، كما أنه يواجه مشكلة كبيرة في التخلي عن حريته عند الدخول في علاقة عاطفية، ويفضل قضاء وقت فراغه خارج المنزل برفقة أصدقاءه المقربين منه أو أفراد العائلة، ويقدر الجمال والمظاهر الخارجية، ويحب إظهار إبداعه في مجال الأعمال البصرية مثل التصوير والتصميم وغيرها من المجالات الأخرى.

ويتميز مولود هذا البرج أيضا بأنه يمتلك قلبا حنونا وحساسا ومتعاطفا مع الآخرين، كما أنه مستمع جيد للآخرين، ويحاول إيجاد حلول لجميع مشكلاتهم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك تستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان، ويمدانك بالسحر والجاذبية، وبالرغبة في الانطلاق والتحرر.

برج الميزان في الحب

بالرغم من أن مولود برج الميزان يجد صعوبة في التخلي عن حريته، إلا أنه قادر على صنع علاقات عاطفية قوية مع الأبراج التي تسعى للسلام في العلاقة.