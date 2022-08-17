حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يواجه مشكلة كبيرة في التخلي عن حريته، ولا يحب أن يلتزم بعلاقة عاطفية على الإطلاق، كما أنه يحب التواجد في بيئة منظمة ومرتبة، ويقدر الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير، كما أن يستخدم عقله وتفكيره المنطقي والتحليلي بكثرة، ويتعامل بشكل جيد مع الآخرين، ويمتلك قلبا حنونا وحساسا، ويظهر إبداعه في مجالات العمل البصرية، كما أنه لديه مزاج متزن ومن الصعب تعكير مزاجه، ويستمع بصبر وبهدوء للآخرين، ويهتم بوجهات نظرهم.

ويستطيع مولود برج الميزان إلهام الآخرين بحديثه معهم، ويتجنب المواقف العدائية، ويحب الأمور الجميلة والفاخرة، ، ويسمح للآخرين بالتأثير عليه وعلى علاقاته، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ما يجعلك تنظر للمستقبل بواقعية وتخطط جيدا وتلتمس أسبابا للنجاح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب ممن حولك بود وذكاء.

برج الميزان والحب

بالرغم من أن مولود برج الميزان لا يحب التقيد بعلاقة عاطفية، إلا أن عندما يقع في الحب فيحب أن تكون تلك العلاقة طويلة المدى، كما أنه يمكنه صنع علاقة عاطفية متناغمة مع الأبراج الهوائية.