حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بأن لديه قدرة على التركيز العالي مع الأشخاص المحيطين به، كما أنه عندما يضع هدفًا أمامه لا يسمح لشيئ بأن يؤخره عنه، كما أن لديه شخصية شجاعة، ولا يخاف أصحاب هذا البرج من التحديات التي تواجههم ويتمتعون بدرجة عالية من القوة والجرأة، ويخلصون للأشخاص المقربين منهم بشكل كبير، ولا يحبون التعامل مع الأشخاص المنافقين على الإطلاق.

ويحب مولود برج العقرب مقابلة الأشخاص الجدد، والتعرف على أصدقاء آخرين، ويستمتع بالقيام بالكثير من الأنشطة الخطيرة والمغامرات، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به.

توضح «الوطن»، خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن قد يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك أو تميل لدراسة مشروع استثماري أو تبحث مسألة تجارية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك مظهرا جذابا، وتبدو قادرا على التأثير فيمن حولك.

برج العقرب والصداقة

وتعد علاقات الصداقة من أهم الأشياء التي يحرص أصحاب برج العقرب على الحفاظ عليها، كما أنه يخصص وقتا كبيرا من يومه ومن حياته لمساعدة أصدقاءه فيما يحتاجون إليه.