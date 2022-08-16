حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج العقرب طموحات كبيرة في الحياة والمستوى العملي، وهذا ما يجعلهم لا يتوقفون حتى يصلّوا إلى القمّة، ورغم ذلك، لا يحبون التفاخر أو التعالي على غيرهم مهما تقلدوا من مناصب، ويُعرف عنهم التواضع الشديد، فهم يعرضون أعمالهم على أنّها سهلة ولم يبذلوا الكثير لإنجازها.

صفات برج العقرب

يمتلك مواليد برج العقرب قدرة على إنشاء عملًا خاصًا بهم، وينجحون في إدارته جيدًا، نظرًا لما يمتلكونه من إصرار وجهد وذكاء وشجاعة للمغامرة، كما أنهم قادرين على تحديد احتياجاتهم المالية والعمل على توفيرها، ولا يحرمون أنفسهم من شئ يحتاجونه، وينفقون الكثير على من يحبّون ويتمتعون بصفة الكرم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواليد برج العقرب يميلون اليوم للاهتمام بمن يحبون كثيرًا ويعكفون على الجلوس معهم والاستماع إليهم وتقديم العون والسند لهم، وتقضي أوقاتًا مميزة.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتواجد القمر في منزل العمل، مما يساعدك اليوم على توظيف كل ما لديك من معرفة، وتثبت قدرتك، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.