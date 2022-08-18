نقيب المهندسين: شكلنا لجنة توظيف لحل مشكلة البطالة بأساليب مبتكرة

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية ابتكار أساليب جديدة لحل مشاكل سوق العمل والبطالة بين المهندسين، والعمل بكل جهد لتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن التفكير الجماعي سيخلق حلولا لأزمة تشغيل المهندسين.

نقابة المهندسين تفتتح الاجتماع الأول للجنة التوظيف

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس بهاء الطوخي، وحضور المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس كريم علاء الدين- وكيل اللجنة، والمهندسة غادة عماد فكري- مقرر اللجنة.

ووفقا لبيان النقابة، اليوم، أشار نقيب المهندسين، إلى أنه وهيئة المكتب والمجلس الأعلى على أتم استعداد لمناقشة أي أفكار جديدة وتقديم كل معاونة للجنة، قائلًا: «أتمنى التوفيق للجنة، وكلنا جاهزون لتقديم كل المعاونة».

وأكد ثقته في أعضاء اللجنة لتحقيق المرجو منهم، وأشار النقيب إلى أهمية لجنة التوظيف، مشددًا على أنها من اللجان ذات الطبيعة الخاصة، لأن مهمتها صعبة في ظل مناخ صعب.

إشادة بالتشكيل الجيد للجنة التوظيف

وفي كلمته، عبر المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد، عن سعادته لحضوره أول اجتماعات اللجنة، مشيدًا بالتشكيل الجيد للجنة التوظيف والتي تعتبر من أهم لجان النقابة، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم.

وأكد دعم هيئة مكتب النقابة العامة لأي مقترحات أو أفكار تسهم في تحقيق أهداف لجنة التوظيف وأي لجنة من لجان النقابة، داعيًا الجميع للمشاركة في الحراك النقابي الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة الحالية.

فيما أشار المهندس بهاء الطوخي، رئيس لجنة التوظيف، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال خطة لتوفير فرص عمل للمهندسين داخل مصر وخارجها، مشددًا على ضرورة اقتحام سوق العمل الخارجي، مطالبًا أعضاء اللجنة بتقديم كافة الأفكار لمساعدة المهندسين في رفع مستوى الخبرات وتوفير وظيفة لائقة.

استعراض مقترحات خطة عمل اللجنة

واستعرضت المهندسة غادة عماد فكري، رؤية ومقترحات خطة عمل اللجنة، والتي تضمنت إقامة ملتقيات للتوظيف، والمشاركة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها الشركات، وكذا توقيع بروتوكولات التعاون مع جمعيات رجال الأعمال والشركات الكبرى بهدف التوظيف أو إكساب الخبرة، بالإضافة إلى الدور التوعوي للجنة من خلال تنظيم دورات المهارات الشخصية وورش عمل مجالات سوق العمل، وكذا التوعية بقانون العمل ولائحة ممارسة المهنة، مضيفة أن خطة العمل تشمل أيضًا مناقشة دور اللجنة تجاه فئات المهندسين المختلفة، سواء حديثي التخرج أو مهندسي المعاش، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تضمنت رؤية ومقترحات خطة عمل اللجنة، مناقشة إمكانية تنفيذ العقد الثلاثي الموحَّد، وكذا التعاون المباشر مع اللجان الأخرى كالتدريب، وممارسة المهنة، والشباب، والمشروعات الصغيرة، وكذا الشُّعب الهندسية من خلال تقديم برامج تدريبية للمهندسين وعمل ورش العمل.

فيما أكد المهندس كريم علاء الدين، وكيل اللجنة، أهمية لجنة التوظيف، مشيرًا إلى أنها لجنة تلعب دورًا يُعد من أصعب الأدوار، كما أشار نقيب المهندسين، إلى أنه برغم هذه المهمة الشاقة إلّا أن الجميع سيسعى بكل جد واجتهاد لتقديم كل ما يسهم في توفير فرص عمل جيدة للمهندسين، خاصة الشباب.