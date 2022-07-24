بريد الوطن .. حل أزمتنا فى إنارة شوارع أرض نقابة المهندسين بقنا يا وزير الإسكان

نشكو نحن أهالى منطقة أرض نقابة المهندسين بمحافظة قنا، من الظلام الدامس الذى تغرق فيه المنطقة، وانقطاع الكهرباء عن أعمدة إنارة الشوارع التى تخدم ما يقرب من 50 منزلاً، توجّهنا بالشكوى لمحافظة قنا التى نتبعها إدارياً، فرفض المسئولون هناك مساعدتنا فى حل المشكلة، وأحالونا إلى الجمعية التعاونية للمهندسين التى حصلت على تخصيص لقطعة الأرض من المحافظة فى عام 2005، قائلين إن الجمعية هى المسئولة، ذهبنا للجمعية فجاء الرد إنهم بعيدون عن الموضوع، وتختص به المحافظة، وبين الجمعية والمحافظة تستمر المشكلة دون أن يبدو فى الأفق حل لها، لذلك نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التدخل لوضع حد لمعاناتنا.

عن الأهالى: محمد حنفى محمد سليمان

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أية محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com