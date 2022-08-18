المؤبد لأب متهم بهتك عرض ابنته لمدة عامين في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، اليوم، بمعاقبة أب متهم بهتك عرض ابنته لمدة عامين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين، وسكرتارية إسلام محجوب ويامن محمود.

القبض على أب هتك عرض ابنته عامين

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد القبض على «ع . ع . ف . ا»، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لأنه في غضون عام 2022 وما قبلها، هتك عـرض ابنته بالقوة والتهديد مستغلأ ما له من سلطة عليها.

هدد ابنته لعدم الإبلاغ

وتبين من خلال تحقيقات الجهات المختصة في العاشر من رمضان، أن المتهم قام بالاعتداء على ابنته وهددها بعدم الإبلاغ، وذلك منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة لمدة عامين كاملين حتى أتمت السادسة عشرة من عمرها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النياية التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.