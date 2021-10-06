السيسي للشاعر عبدالله حسن: الشعر جميل جدا.. وبيجسد مشاعر وأحاسيس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء التي فقدت الكثير من عائلتها بحادث الروضة الإرهابي «ربنا يوفقك أنت وكل أهالي سيناء، وربنا يقدرنا إننا نرد بالبناء والتنمية والتعمير لكم».

ووجه الرئيس حديثه للشاعر عبدالله حسن ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، «الشعر جميل جدا، ودايما كلامه رائع وبيجسد مشاعر وأحاسيس ووجدان، وبفضل ربنا على الناس تقول أمور تحرك بيها أحاسيس الناس».