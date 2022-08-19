توم هولاند ليس الأول.. فنانون يرفضون استخدام منصات التواصل الاجتماعي

تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، تحديدًا بالنسبة للمشاهير الذين أصبحوا يعتمدون عليها بشكل أساسي في التواصل مع الجمهور بشكل يومي، ولكن هناك بعض الفنانين الذين يرفضون استخدام تلك المنصات لما لها من أثر سلبي عليهم وعلى صحتهم النفسية والعقلية، وكان آخرهم الممثل الأمريكي توم هولاند، الذي قرر حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي من هاتفه.

قال توم هولاند بطل فيلم «Spider-Man: No Way Home» في مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، إنه سيقاطع تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على صحته العقلية، على حد تعبيره، متابعًا: «أجد أن إنستجرام وتويتر مفرطان في التحفيز ومرهقان، أشعر بالتدهور عندما أقرأ أشياء عني عبر الإنترنت، وفي النهاية يكون ذلك ضارًّا جدًا بحالتي العقلية، لذلك قررت أن أتراجع خطوة إلى الوراء وحذف التطبيقين».

توم هولاند: منصات التواصل الاجتماعي تضر صحتي العقلية

ولا يُعتبر «هولاند» هو الوحيد الذي يكره تلك المنصات وتأثيرها، حيث تتسع القائمة وتشمل مجموعة كبيرة من المشاهير، من بينهم الممثلة الشهيرة جينيفر لورنس التي لا تمتلك حسابًا عبر موقع التغريدات الشهير «تويتر»، وفقًا لما كشفته في حوار سابق مع راديو «BBC»، قائلة: «لن أريد حسابًا على تويتر أبدًا، لست جيدة جدًا في استخدام الهاتف أو التكنولوجيا، ولا يمكنني مواكبة رسائل البريد الإلكتروني، لذا فإن فكرة تويتر لا يمكن تصوّرها بالنسبة لي».

سكارليت جوهانسون: لا أفضل مشاركة تفاصيل حياتي اليومية

كما ترفض سكارليت جوهانسون استخدام تلك المنصات، بحسب تصريحاتها: «ليس لديّ حساب على فيس بوك أو تويتر، لا يمكنني التفكير في الاضطرار إلى مشاركة تفاصيل حياتي اليومية باستمرار».

وكشفت الممثلة كيت وينسلت أنها وأبناءها لا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، موضحة في حوار سابق مع «صنداي تايمز»: «لها تأثير كبير على احترام الذات لدى الشابات، لأن كل ما يفعلنه هو إظهار أنفسهن بحيث يحبهن الناس، وماذا يأتي مع ذلك؟ اضطرابات الأكل وغيرها من المشاكل، وهذا هو السبب في عدم وجود أي وسائل التواصل الاجتماعي في منزلنا».

أما ميلا كونيس، فانتقدت منصات التواصل أثناء ظهورها في برنامج «The Late Late Show»، قائلة: «لا أعتقد أن الناس بحاجة إلى معرفة متى أذهب إلى الحمام، ما الذي سأغرده؟ مثلاً: مرحبًا الآن أنتقل من غرفة إلى أخرى، لا أعرف حقًا ما سأغرد به».