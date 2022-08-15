«تويتر» تتعاون مع «beIN SPORTS» لتقديم تغطية فورية لأبرز لقطات كأس العالم

أبرمت مجموعة «beIN»، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم «FIFA» قطر «2022 TM» ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة استراتيجية مع شركة «تويتر»، ستعمل بموجبها «beIN» على تزويد الشركة بمحتوى رياضي خاص للحدث الكروي الأكبر في العالم، الذي ستستضيفه قطر في 20 من شهر نوفمبر المقبل.

تسليط الضوء على أهم لحظات المباريات

وبحسب البيان الصادر عن شركة «تويتر»، فإن «beIN SPORTS» ستشارك المحتوى الرياضي الخاص مع الجماهير الإقليمية عبر Twitter، بهدف تسليط الضوء على أهم لحظات المباريات طوال مدة البطولة، وكذلك منح العلامات التجارية والمسوقين امكانية المشاركة من خلال فرص الرعاية التي تطرحها منصة «Twitter Amplify».

وتشمل الشراكة ما مجموعه 320 مقطع فيديو، إذ ستحظى كل مباراة على لقطات من المحتوى المميز وملخص واحد لأهم الأحداث، بالإضافة الى مقطع تحليلي من داخل استوديوهات «beIN»، التي سيتم مشاركتها على الحساب الرسمي للقناة على تويتر.

ارتفاع حجم تداول المحتوى 74% شهريا

وقالت كندة إبراهيم رئيسة الشراكات الإعلامية لدى شركة «Twitter» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «لقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 74% قي المعدل الشهري لحجم تداول المحتوى الخاص بكرة القدم بين مرتادي المنصة مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية، فعلى سبيل المثال سجلت المملكة العربية السعودية وحدها خلال هذا العام ما يزيد عن 53 مليون تغريدة حول كرة القدم حتى الآن».

وأضافت: «نحن ندرك حجم الجمهور الكبير من حول العالم الذي يبدي اهتماماً كبيراً بالمحتوى الرياضي على تويتر، وانطلاقاً من إثارة الحماس لدى المشجعين، وصولاً الى ملاقاتهم في مواطنهم، تعد تويتر المنصة الأفضل لمتابعة الأحداث الكبرى المتداولة عالمياً، مباشرة من مكان حدوثها».

واستكملت: «من خلال عملنا مع الناقل الأكبر للمحتوى الرياضي في المنطقة، نتطلع بشغف نحو تقديم تغطية فورية لأبرز لحظات المباريات ووضعها بين أيدي المشجعين الذين يساهمون في خلق أجواء من الإثارة وبناء مجتمع تفاعلي حول الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم».