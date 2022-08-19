تفاصيل إنهاء حياة مصفف شعر في المرج.. «خناقة بسبب يافطة كوافير»

طوال 4 ساعات متواصلة، شرح «محمود» تفاصيل الجريمة التي ارتكبها، أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة قتل شاب يدعى «ملاك» عمدًا خلال مشاجرة جمعتهما في عزبة النخل بالمرج، وحاول المتهم تبرير جريمته النكراء بأنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما حاول المجني عليه ضربه بمقص كان يستخدمه داخل محل الكوافير، ما أثار حفيظة المتهم وأمسك بسكين وسدد عدة طعنات نافذة في صدره لفظ على إثرها الضحية أنفاسه الأخيرة في الحال.

مشاجرة بسبب لافتة كوافير حريمي

وقال المتهم «محمود» أمام جهات التحقيق، إن المجني عليه استأجر منه محل وقام بفتحه كوافير حريمي، وخلال مدة عمله كان يضع لافتة كبيرة أمام المحل في عزبة النخل، ما أثار غضب أصحاب المحال التجارية المجاورة الذين اشتكوا لمالك المحل وهو المتهم، سوء تصرف المستأجر وأنه يجيب عليه أن يحترم جيرانه ولا يلحق بهم الضرر، فتوجه مالك المحل إلى المستأجر وطلب منه أن يرفع تلك اللافتة من أمام المحل لأنها تتسبب في إعاقة المارة خاصة أصحاب المحال التجارية المجاورة، فرفض «ملاك» الاستجابة لطلبه.

مشاجرة استغرقت 5 دقائق

وأفادت تحقيقات النيابة أن مشاجرة جمعت مالك محل بعزبة النخل ومستأجر استغرقت 5 دقائق، وانتهت بمقتل الأخير بعدة طعنات استقرت إحداها في قلبه فأودت بحياته في الحال، وتبين أن المتهم أسرع إلى تبديل ملابسه وهرب من مسرح الجريمة قبل أن يمسك به الجيران، وعقب حضور قوة أمنية لمعاينة مسرح الجريمة ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة مدعيًا أنه لم يخطط لقتل المجني عليه بل ذهب إليه من أجل حل مشكلة افتعلها مع جيرانه، وأنه تدخل بصفته مالك المحل، فما كان من المجني عليه إلا أن رفض طلبه وحاول ضربه.

«ضربته بالسكين عشان قل مني قدام الجيران»، بهذه الكلمات واصل المتهم شرح تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه بتهمة القتل العمد لمدة 15 يومًا.

حزن وحسرة أسرة «ملاك»

رحيل الشاب "ملاك" وقتله بالطريقة المروعة التي نفذها المتهم ترك حالة من الحزن والحسرة في قلوب أسرته، خاصة زوجته وطفليه اللذين لا يتجاوز أكبرهما العاشرة من عمره، وطالبت الأسرة بسرعة القصاص من المتهم بالقتل والذي نفذ جريمته في وضح النهار دون أن يرتكب المجني عليه أي ذنب، بحسب حديث الأسرة أمام جهات التحقيق.