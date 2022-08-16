السجن سنتين للمتهم بالشروع في قتل مواطن بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل مواطن بدار السلام، بالسجن سنتين، ومصادرة السلاح الأبيض وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

قتل عمد دون سبق إصرار أو ترصد

وأوضح أمر الإحالة، قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليه، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد على أثر مشادة كلامية بينهما، بأن سدد له طعنة بسلاح أبيض في صدره ولحقها ضربًا بذات السلاح الأبيض بعموم جسده، محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

حيازة سلاح أبيض دون ترخيص

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.