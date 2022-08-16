مصرع عنصر «شديد الخطورة» هارب من قضية قتل و78 سنة سجن بالدقهلية

لقى عنصر شديد الخطورة مصرعه، بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر في تبادل إطلاق النار مع أجهزة الأمن، لدى قيام القوات بمطاردته، إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية فور استشعاره بهم في محاولة للهروب، إلا أن القوات بادلته إطلاق النار مما أسفر عن مصرعه، وذلك بعد اتهامه في قتل شخص وإصابة آخرين يوم الأحد الماضي، من أجل سرقة مركب بالإكراه في نطاق محافظة دمياط.

تحديد مكان هارب من قضية قتل و78 سنة سجن

وكثفت مديرية أمن الدقهلية من جهودها للقبض على المتهم، وهو عنصر إجرامي شديد الخطورة، بدائرة مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية ومحكوم عليه بالسجن 78 سنة فى 6 جنايات سرقة بالإكراه، شروع فى قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين، قام العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم أحد مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط، بغرض سرقة المركب بالإكراه وذلك بتاريخ 14 أغسطس 2022.

تبادل إطلاق النار مع المتهم ووفاته

وتمكنت من تحديد مكانه وخرجت مأمورية لإلقاء القبض عليه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وإصابة آخر كان بصحبته محكوم عليه بالسجن 28 سنة فى جنايتي «شروع فى قتل، سرقة بالإكراه»، وعُثر بحوزتهما على عدد 2 بندقية آلية، و4 خزائن، وكمية من الطلقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة .