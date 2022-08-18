إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة «سوزوكي» بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، نقلوا جميعا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي، تحمل لوحات معدنية رقم «ر ج و 8357»، على وصلة الدواويس، تحمل على متنها 8 أشخاص.

انتقال سيارات الإسعاف

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن، بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت كل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، من أجل تلقي العلاج اللازم، إذ تم استقبالهم في قسم الطوارئ بالمستشفى، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي لـ«الوطن»، إن هناك عدة حالات خطرة في الحادث، جار تقديم الدعم الطبي لهم، وإجراء الإسعافات الأولية لهم،

أشعة وتحاليل للمصابين

أشارت المصادر، إلى أنه جار إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة لجميع المصابين في الحادث المروري، لافتا إلى استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب إلى المستشفى، للتعامل مع المصابين وفحص حالتهم الطبية.