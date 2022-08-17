إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «السويس - الإسماعيلية»

شهد طريق «السويس - الإسماعيلية» في محافظة السويس، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق في المحضر، الذي تم تحريره بالواقعة.

بلاغ بالحادث من قائدي السيارات

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات على طريق «السويس - الإسماعيلية»، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، تحمل لوحات رقم «ر س أ 9963»، بالقرب من المدينة الصناعية، وأمام شركة المطاحن، باتجاه السويس.

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى السويس العام، لتلقى العلاج.

قوة من تأمين الطرق تعاين الحادث

انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن سيارة ميكروباص، قد تعرضت لحادث انقلاب، وإصابة 8 أشخاص.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل 8 مصابين نتيجة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم، وتم توزيعهم على الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.