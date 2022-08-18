قافلة طبية لـ«صحة المنيا» تقدم خدمات علاجية لـ1704 مواطنين بمطاي

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات بالمجان

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية «الهمة»، التابعة لمركز مطاي، على مدار يومي 15 و16 أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1704 حالات، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

تحويل 32 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 312 حالة جراحة، والكشف على 431 حالة أطفال، و293 باطنة، و98 نساء، و122 أسنان، و159 أنف وأذن، و226 جلدية، و63 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 157 متردداً، و41 حالة موجات صوتية، و7 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 89 متردداً، و13 حالة خلع أسنان، فضلاً عن تحويل 32 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيراً إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوي من خلال عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 87 متردداً، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بـ12 عيادة متنقلة.