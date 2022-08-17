إخماد حريق في مخبز بلدي ببني مزار شمال المنيا دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، على حريق محدود اندلع داخل مخبز بلدي، وامتدت النيران إلى المنزل المجاور، في منطقة شرق الترعة بقرية «صندفا»، التابعة لمركز بنى مزار، شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود داخل منزل ومخبز بلدي بقرية صندفا غرب مركز بني مزار، وتمت السيطرة عليه وإخماده، دون وقوع مصابين أو خسائر بشرية وجار حصر التلفيات والخسائر المادية.

إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة

تم إخطار النيابة العامة التي قررت التحفظ علي مكان الحريق بعد السيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وإخطار المعمل الجنائي والأدلة للمعاينة والفحص، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمعرفة سبب نشوب الحريق بمنزل ومخبز بلدى ملك «ع. أ.»، بقرية «صندفا»، بمركز بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

جهود لكشف غموض العثور على جثة متحللة لعامل بالعدوة

على جانب آخر، تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة متحللة، لعامل بمطعم، داخل وحدة سكنية في مدينة «العدوة»، شمال غرب المحافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة العدوة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور على جثة «ع. أ. أ.»، 56 سنة، عامل بأحد المطاعم في مدينة العدوة، ومقيم بحي حدائق القبة بالقاهرة، «متحللة» داخل وحدة سكنية في مدينة العدوة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام بالعدوة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت إنتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لمعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم لا، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.