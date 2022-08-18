المنيا في 24 ساعة.. 15 كلية بالمرحلة الثانية واستمرار تراخيص البناء

نفى المحافظ وقف تراخيص البناء بالقرى، فيما كرّم الطالب الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، وتفقد مشروعات «حياة كريمة» بملوي، وذلك ضمن أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

تراخيص البناء داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى

ونفى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقف إصدار تراخيص البناء، مؤكدا أن أعمال البناء مستمرة في جميع القرى والعزب والنجوع بمراكز المحافظة، شريطة أن تكون التراخيص داخل الحيز العمراني المعتمد للقرى وليس خارجها، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وكرّم المحافظ الطالب مارك ناجح ملاك بمدرسة العهد الجديد الخاصة بسمالوط الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة في الشعبة الرياضية بمجموع 404 درجات، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعملية التعليمية، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره.

مشروعات «حياة كريمة» بملوي وديرمواس

وتفقد المحافظ مشروعات «حياة كريمة» في قرية تندة بمركز ملوي، وتشمل المجمع الزراعي، ومركز الشباب، والمجمع الخدمي، والمركز الطبي، ووحدة معالجة الحديد والمنجنيز، وإنشاء مدرسة تندة للتعليم الأساسي وتضم 32 فصلا، وأعمال الصرف الصحي، كما شملت الجولة تفقد أعمال شبكات إنحدار الصرف الصحي بقرية طوخ التابعة لمركز ديرمواس.

تنسيق كليات المنيا

وبعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى خرجت 5 كليات من تنسيق المرحلة الثانية بجامعة المنيا، وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة للشعبة العلمية، والفنون الجميلة للشعبة الأدبية، لتتبقي 15 كلية ومعهد عال للتمريض متاحة بالمرحلة الثانية.

والكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية علمي بجامعة المنيا هي الطب البيطري، والتربية، والزراعة، والعلوم، ودار العلوم، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية بنين وبنات، والألسن، والتمريض، والتربية النوعية، والحاسبات والمعلومات، والتربية للطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، والتربية الفنية، والحقوق، والآداب، إضافة إلي المعهد العالي للتمريض.

والكليات المتاحة للشعبة الأدبية هي التربية، ودار العلوم، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية بنين وبنات، والألسن، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة – رياض أطفال -، والتربية الفنية، والحقوق، والآداب.