«الوزراء» يوافق على 5 قرارات.. منها مشروع لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على 5 قرارات جديدة، الأول الموافقة على الطلب المقدم بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم (شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات) ش.م.م، بالموقع الكائن في محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط على مساحة قدرها 922320 م2؛ وذلك لمزاولة نشاط عدد من الأنشطة المتمثلة في تصميم وتمويل واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة حاويات بميناء دمياط، بما في ذلك جميع الأنشطة ذات الصلة والمرتبطة بها.

دعم إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن استغلال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعض الأراضي المملوكة لها بمحافظات الدقهلية والغربية وبورسعيد والفيوم، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، والبالغ عددها 16 قطعة، لتعظيم الجدوى الاقتصادية والإيرادات لدعم الهيئة، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستثمار أراضي الهيئة غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل؛ من أجل تعظيم مواردها وتطويرها.

تحالف لخدمات الجمع ونظافة شوارع شرام الشيخ

ووافق مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء، بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات الصلبة، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالنظر إلى أهمية المدينة وقيمتها السياحية، وكذا كونها مركزا لاستضافة المؤتمرات الدولية، وتتأهب حاليا لاستقبال مؤتمر المناخ COP27.

كما وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث ينص المشروع الأول على تخصيص مساحات بناحية مركز أطفيح في محافظة الجيزة لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات، وتتمثل في مساحة قدرها 0.80 فدان، تعادل 3390.9 م2، وذلك لاستخدامها في إقامة مسجد عليها، ومساحة أخرى قدرها 0.051 فدان، تعادل 217 م2؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مكتبة للطفل عليها.

إقامة جبانات للمسلمين

بينما ينص مشروع القرار الثاني على تخصيص مساحة قدرها 5 أفدنة تعادل 21012م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بني سويف؛ كمنفعة عامة لاستخدامها في إقامة جبانات للمسلمين.

مشروعات خدمية وتنموية في السويس

ويتمثل مشروع القرار الثالث في تخصيص 55.83 فدان تعادل 234540 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، والموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيله، وتحديث أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة في السكك الحديدية الحالية؛ من أجل زيادة السعة الإجمالية والسلامة بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما يدعم المشروع مسار واستراتيجية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، بما يتماشى في الوقت نفسه مع استراتيجية البنك لمصر في الفترة من 2022 وحتى 2027.